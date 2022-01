Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA percheziționeaza sediul Primariei Iași, verificand modul in care au fost emise acte urbanistice care au certificat edificarea unei cladiri ridicate in cartierul Tatarași de catre compania locala de construcții Flux. Conform Ziarul de Iași , ar fi vorba de doua certificate de atestare…

- Procurorii DNA Iasi fac, miercuri, cinci perchezitii, inclusiv la Primaria orașului Iasi, intr-o cauza ce vizeaza suspiciuni de corupție. „Am fost informat de aceasta actiune”, transmite primarul Mihai Chirica.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni asimilate corupției comise in cursul anului 2018. Astazi, ca urmare a obținerii autorizarilor legale de la instanța competenta,…

- O echipa de procurori din cadrul DNA Iasi se afla, miercuri, in sediul Primariei iesene pentru a ridica mai multe documente, intr-o ancheta privind savarsirea unor fapte de coruptie. Surse din cadrul municipalitatii afirma ca ar fi vorba despre afaceri imobiliare derulate de Primaria Iasi. Procurorii…

- Nicușor Dan se confrunta cu noi probleme. Procurorii DNA au descins in biroul primarului Capitalei, chiar in timp ce acesta se afla la conferința de presa pe tema grevei din transportul in comun. Conform unor surse se fac perchezitii intr-un dosar care vi

- Percheziții la Balți intr-un dosar de contrabanda cu țigarete de peste 200 mii lei. Procurorii au descins in municipiul Balți au avut loc opt percheziții in scopul destructurarii grupului specializat in contrabanda cu țigarete. PCCOCS anunța ca și un fost polițist de frontiera este implicat.

- Procurorii anticorupție au descins la domiciliul fostului sef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii si Cauze Speciale, Ion Caracuian. Acesta este vizat intr-un dosar de imbogațire ilicita.

- Senatorul USR Marius Bodea il acuza pe edilul din Iasi, Mihai Chirica, de lipsa masurilor in cazul poluarii masive din municipiu, precizand ca o interpelare pe care a adresat-o Ministerului Mediului arata ca Primaria Iasi cunoaste situatia, dar nu face nimic. Marius Bodea afirma, marti, intr-un…