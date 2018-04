Stiri pe aceeasi tema

- Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au dat unda verde pentru inființarea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidența in domeniul securitații naționale. Aceasta Comisie a fost anunțata de Liviu…

- "Am depus la Secretariatul general al Camerei Deputatilor sezizarile pe reglementarile reexaminate cu privire la legile justitiei. Am sesizat din nou CCR, pentru ca, in mod evident, ceea ce au facut colegii din majoritatea parlamentara, respectiv cei de la PSD-ALDE-UDMR, in procedura de reexaminare,…

- PNL a anuntat luni, dupa raportul final dat de comisia speciala care a modificat legile justitiei, ca le va ataca din nou la Curtea Constitutionala, acuzand ca sedinta comisiei a fost „sub imperiul grabei si al superficialitatii”, transmite News.ro . „Sedinta comisiei speciale de astazi a fost, de asemenea,…

- Cele trei legi ale Justitiei adoptate saptamana trecuta de Camera Deputatilor vor fi din nou dezbatute luni in Comisia speciala care, incepand cu ora 10,00, va analiza amendamentele depuse de senatori pana joi la ora 15,00, actele normative putand fi incluse de Biroul permanent, pentru dezbatere…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Proiectul de hotarare privind modificarea componentei Comisiei SIPA a fost adoptat cu 212 voturi pentru, 43 impotriva si 4 abtineri. Serban Nicolae a precizat pentru AGERPRES ca a fost inlocuit in Comisia SIPA la cererea sa. De asemenea, plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri…