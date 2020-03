Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban sustine in aceste momente declaratii de presa la Palatul Victoria:Principalele declaratii: Am luat act de demisia ministrului Sanatatii. Aproape 5 luni de zile Victor Costache a facut parte din Guvern, am facut echipa. Regret demsia domnului ministru, dar o inteleg. Ii voi propune…

- Premierul Ludovic Orban a dat asigurari romanilor, dupa demisia lui Victor Costache de la Ministerul Sanatații, ca „urmarim apararea spitalelor, procurarea de urgența a materialelor necesare pentru protecția medicilor, angajaților spitalelor”.„Punem in practica planul de pregatire a spitalelor…

- Premierul Ludovic Orban il propune ministru al Sanatații pe Nelu Tataru. Declarațiile vin la scurt timp dupa ce ministrul Sanatații, Victor Costache, și-a dat demisia din funcție. ”Am luat act de demisia ministrului Sanatații. Aproape 5 luni de zile Victor Costache a facut parte din Guvern, am facut…

- Premierul Ludovic Orban a confirmat, joi, demisia ministrului Sanatații, Victor Costache. Premierul il va propune la șefia ministerului pe secretarul de stat Nelu Tataru.„Am luat act de aceasta demisie, ii voi transmite demisia presedintelui Klaus Iohannis. Aproape 5 luni de zile, Victor Costache…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, si-a dat demisia joi dimineata, dupa ce aseara a inaintat planul testarii bucurestenilor pentru coronavirus. Premierul Ludovic Orban va face declaratii in scurt timp. Potrivit unor surse, lui Victor Costache i-a fost ceruta demisia. Au fost critici in ultimele zile…

- Toata conducerea PNL se izoleaza la domiciliu dupa ce un senator liberal a fost diagnosticat cu COVID-19. Ludovic Orban a anunțat ca el se va izola 14 zile la Vila Lac 1 și ca l-a informat și pe președintele Iohannis. De asemenea, el a anunțat ca toți miniștrii vor fi testați pentru coronavirus, se…

- Presedintele ALDE Sibiu, Ovidiu Gheorghe Tocaciu, cere demisia ministrului Sanatatii, chirurgul Victor Costache, "ca un act de onoare"."Ministrul multi-lateral dezvoltat al Sanatatii trebuie sa plece. A fi ministrul sanatatii in Romania presupune foarte multa munca si timp dedicat problemelor…

- Premierul Ludovic Orban considera ca ministrul Sanatatii, Victor Costache, nu se afla in conflict de interese deoarece are un contract de munca cu un spital privat la care opezeaza. ”Opereaza pentru ca este un medic renumit, un medic cautat de pacienti”, a spus premierul, precizand ca Victor Costache…