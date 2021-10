Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ORA 15.00: Ionuț Moșteanu, ministrul propus al Dezvoltarii a primit 10 voturi „pentru”, 14 „impotriva” și 16 “abțineri”. De la ora 15.00 sunt audiați Stelian Ion la Comisia pentru Justiție, Mihai Goțiu la cea pentru Mediu și Dragoș Pislaru, la Comisia Buget-Finanțe. UPDATE ORA 14.00: Avize negative…

- UPDATE ORA 13.00: Aviz negativ pentru alți doi miniștri din Guvernul Cioloș. Catalin Drula, ministrul propus la Transporturi, a primit 12 voturi „pentru”, 8 „impotriva” și 7 „abțineri”. Alin Stoica, ministrul propus la Interne, a primit 19 voturi „pentru”, 5 „impotriva” și 13 „abțineri”. La ora 13.00…

- UPDATE ORA 12.00: Nicu Falcoi, propus ministru al Apararii Nationale, are aviz negativ. El a primit 8 voturi „pentru”, 15 „impotriva” și 13 abțineri. Știre inițiala: Miniștrii pe care i-a propus premierul desemnat Dacian Cioloș sunt audiați, marți, in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Deja…

- Miniștrii pe care i-a propus premierul desemnat Dacian Cioloș sunt audiați, marți, in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Deja doi dintre ei, Iulia Popovici, propusa ministru al Culturii, și Tudor Pop, propus la Minsterul Tineretului și Sportului, au primit aviz negativ. Iulia Popovici a primit…

- Claudiu Nasui, proaspat intra in opoziție de o zi, a inceput sa scrie din nou pe Facebook critici la adresa guvernanților, și nu laudele cu activitatea sa la ministerul Economiei și Turismului. Miercuri a postat explicații despre capcana creșterii salariului minim: “Politicienii vor creșterea salariului…

- Ministrul economiei, Claudiu Nasui, a descoperit, in sfarșit, cat de mari sunt taxele și impozitele impuse de stat – motivul situației financiare precare a majoritații angajaților din Romania. Nasui, arata, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca, in fiecare an, un roman munceste 170 de zile doar ca…

- Ies la iveala informații halucinante in cazul directorului din ministerul Economiei caruia i s-a facut rau la birou și a murit. Doru Clabescu, directorul Direcției de Contencios a avut, vineri, 16 iulie, o ședința extrem de tensionata cu consilierii ministrului Claudiu Nasui, care i-au cerut sa taie…