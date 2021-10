Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit OCDE, patru state, Kenya, Nigeria, Pakistan si Sri Lanka, nu participa la acest acord. ”Acordul de astazi va face ca sistemul fiscal international sa fie mai corect si sa functioneze mai bine. Este o victorie majora pentru un multilateralism echilibrat si eficient”, a afirmat secretarul general…

- Irlanda va adera probabil la initiativa privind revizuirea impozitului global pe profit, daca va avea certitudinea ca vor fi implementate temerile sale cand va fi publicat textul actualizat al propunerilor OECD, a anuntat ministrul de Finante, Paschal Donohoe.

- CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, spune ca cea mai mare banca din America se pregatește din nou pentru un potențial default al SUA, chiar daca se așteapta ca Congresul sa evite acel eveniment „potențial catastrofal” prin ridicarea plafonului datoriei. Dimon a declarat pentru Reuters ca JPMorgan a…

- Lansat la 1 iulie cu rolul de facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene in plina pandemie pentru a ajuta turismul, certificatul digital Covid au inceput sa fie folosit de tot mai multe state europene in plan intern. CNSU a decis joi ca documentul va fi implementat și in Romania pentru accesul…

- Țarile bogate iși finalizeaza planurile pentru administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID, o decizie care va reduce și mai mult rezervele de ser salvator, disponibile pentru statele cu venituri mici. In vreme ce Organizația Mondiala a Sanatații pune sub semnul intrebarii necesitatea acestui…

- Compania de date Chinalisys a publicat primele date din 2021 Global Crypto Adoption Index, o masuratiare a vitezei de adopție a criptomonedelor in diferite țari. Conform indexului, Vietnamul are cea mai rapida adopție India, Pakistan, Ucraina, Kenya, Nigeria, Venezuela, SUA, Togo, Argentina.…

- Comisia Europeana (CE) a decis, joi, deschiderea formala a procedurii de infringement pentru 24 de state, intre care si Romania, pentru nealinierea mai multor dispozitii nationale la Directiva privind detasarea lucratorilor (2014/67/UE), informeaza un comunicat de presa al CE. Executivul comunitar a…

- Cele mai mari 20 de economii din lume (G20) au aprobat sambata un plan pentru o reforma globala a impozitului pe profit, care ar introduce un nivel minim de impozitare si ar schimba modul in care companiile mari precum Amazon si Google sunt impozitate, bazat partial pe locul unde isi vand produsele…