UPDATE: O persoana aflata in pericol de inec, in Eforie Nord (foto+VIDEO)

UPDATE: O persoana aflata in pericol de inec, in Eforie Nord…

Potrivit primelor informatii ISU Constanta, o persoana se afla in pericol de inec in localitatea Eforie Nord, zona Steaua de Mare.Echipajele de salvare au fost solicitate sa intervina.UPDATEPersoana in cauza a fost scoasa la mal. Este constienta si cooperanta. Este monitorizata de un echipaj SAJ.Este vorba despre o femeie in varsta de aproximativ 60 de ani.Ambulanta a ramas impotmolita in nisip.UPDATE 2Persoana a fost transportata la Spitalul Judetean.UPDATE 3Persoana in cauza este o femeie de 5 ...