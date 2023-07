Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a ajuns, vineri, in raul Dambovița. Accidentul a avut loc pe Splaiul Independenței, in dreptul Curții de Apel București. Potrivit informațiilor, șoferul era singur in mașina și a reușit sa iasa singur din autoturism. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.83 mg/l.…

- UPDATE: Medicii vasluieni fac eforturi pentru a-i salva viața victimei din accidentul de la Solești. Este vorba de un tanar de 22 de ani, pasager intr-unul din autoturismele implicate in accident. Conform martorilor, in urma impactului, victima a fost aruncata, prin barbriz, la mai bine de 10 metri…

- UPDATE 3: Dupa mai multe ore de cautari, polițiștii vasluieni au reușit sa-l identifice pe șoferul betonierei implicate in accidentul din comuna Ștefan cel Mare. Este vorba de un barbat e 47 de ani. Acesta a fost oprit de un echipaj de poliție la intrarea in municipiul Vaslui. „Din primele cercetari…

- CALIFICARE… Zilele trecute, echipa de minifotbal a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Podul Inalt” Vaslui a participat la faza zonala a campionatului de minifotbal “Cupa ASPR”, competiție desfașurata la Botoșani. Pompierii vasluieni au facut o figura frumoasa, iar la final s-au clasat…

- UPDATE: IPJ Vaslui vine cu precizari referitoare la accidentul care a avut loc in Barlad. Ora la care a fost sesizat incidentul rutier la 112 este 11.52, iar zona unde s-a produs se numește „Capșa”, mai precis la intersecția strazii Hotin cu strada Republicii. Au fost implicate trei mașini, toate din…

- UPDATE 2: Pe 19 mai a.c. ora 15.40, Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, pe drumul național DN 24A, in comuna Zorleni, s-a produs un eveniment rutier soldat cu ranirea unui conducator auto de 68 de ani. Din primele cercetari efectuate a reieșit ca, un tractor…

- INCENDIU… Pericol in trafic, la o ora de varf. Marți dimineața, o mașina a luat foc pe principalul bulevard din municipiul Vaslui. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. Incidentul a avut loc pe strada Ștefan cel Mare, in zona Teoclinik. Pompierii au intervenit prompt, iar in urma cu puțin…

- ANALIZA… In ședința ordinara a CLM Barlad se va lua in discuție proiectul de hotarare privind darea in folosința gratuita, pe termen de 7 ani, a unui autoturism, catre Spitalul Municipal de Urgența „Elena Beldiman” Barlad. Totul este deja „pe bune”, deoarece spitalul barladean este pavilionar, corpurile…