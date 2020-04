Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 ani, din Falesti, a murit de COVID-19. Acesta mai suferea de deficit imunonutritiv, diabet zaharat tip 2 si HTA gr II. Pana la ora actuala, au fost inregistrate 59 de decese cauzate de COVID-19, dintre care patru decese in randurile lucratorilor medicali, iar in doisprezece cazuri este…

- O femeie de 82 de ani este cel de-al doilea deces al unui pacient infectat cu coronavirus internat la Spitalul Municipal Blaj. Femeia a decedat ieri, 14 aprilie 2020, decesul fiind raportat miercuri dimineața de Grupul de Comunicare Strategica. Femeia de 82 de ani nu era din Blaj și a fost internata…

- Cinci persoane au murit de COVID-19 in Republica Moldova pe parcursul zilei de 14 aprilie. Intr-un caz este vorba despre o femeie de 72 de ani din Tiraspol, care suferea si de boli cronice. In celelalte cazuri este vorba despre: o femeie de 69 de ani, din Glodeni, care suferea de diabet zaharat si hipertensiune…

- 14.04.2020 - Pana astazi, 14 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate și externate. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt…

- O femeie in varsta de 60 de ani, din Ștefan Voda, a decedat in aceasta seara, din cauza COVID-19. Aceasta a fost internata in cadrul Spitalului Raional Caușeni. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de facebook a Ministerului Sanatații.

- Ziarul Unirea Romania a depașit pragul de 200 de morți din cauza COVID-19: Inca șase DECESE provocate de coronavirus Inca șase DECESE provocate de coronavirus au fost inregistrate in țara noastra. Bilanțul total in Romania a trecut de 200 de morți. Deces 198 Barbat, 53 ani din jud.Suceava. Era ambulantier…

- Romania a ajuns la 182 de decese ale persoanelor cu coronavirus, conform Grupului de Comunicare Strategica. Au fost confirmate alte șase decese ale persoanelor care au fost depistate cu coronavirus. Ultimele decese anunțate de Grupul de Comunicare Strategica Deces 177 Femeie, 67 ani din jud. Mehedinți.…

- Femeia avea 55 de ani. A fost internata la un spital clinic din Tiraspol cu ​​pneumonie bilaterala. Intr-o incapere cu un barbat la care confirmase anterior Covid-19. Cand s-a aflat ca are coronavirus, femeia a fost transferata la spitalul din Slobozia. O ora mai aceasta tarziu a murit.