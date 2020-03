Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, marti seara, decesul unei femei de 61 ani din Satu Mare. Pacienta era internata din data de 26.03.2020 in Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea. "Recoltat si confirmat in data de 27.03.2020, decedata in 31.03.2020. Comorbiditati: Insuficienta renala cronica…

- Ziarul Unirea Bilanțul DECESELOR a ajuns la 80. O femeie de 61 de ani, din Satu Mare, cu afecțiuni preexistente Inca un deces al unui pacient cu coronavirus a fost anunțat de Grupul de Comunicare Strategica. Bilantul total ajunge in Romania la 80 de morti. Deces 80: Femeie, 61 ani, jud Satu Mare. Internata…

- In cursul acestei seri a mai fost inregistrat inca un deces datorate COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 80. – Deces 80 Femeie, 61 ani, jud Satu Mare. Internata in data de 26.03.2020 in Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea. Recoltat și confirmat in data de 27.03.2020, decedata…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca un deces al unui pacient cu coronavirus. Bilantul total ajunge in Romania la 80 de morti.Deces 80: Femeie, 61 ani, jud Satu Mare. Internata in data de 26.03.2020 in Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea. Recoltat și confirmat in data de 27.03.2020,…

- Un nou deces provocat de coronavirus, inregistrat in Romania. Deces 80Femeie, 61 ani, jud Satu Mare. Internata in data de 26.03.2020 in Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea. Recoltat si confirmat in data de 27.03.2020, decedata in 31.03.2020. Comorbiditati: Insuficienta renala cronica cu dializa de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat al 44-lea deces provocat de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 74 de ani, care avea Hipertensiune arteriala și Diabet zaharat tip II insulino -dependent. „Barbat, 74 de ani, jud. Satu Mare. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID…

- Alte doua persoane au murit din cauza infectarii cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Bilanul ajunge la 42 de morți. Deces 41 Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. In data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…

- Sambata a fost inregistrat in Constanța primul deces al unei persoane infectate cu coronavirus. Este vorba de un barbat de 67 de ani, internat la Spitalul de Boli Infecțioase. Acesta suferea de diabet zaharat: „Barbat, 67 ani, jud. Constanța, internat in Spitalul de Boli Infecțioase Constanța din 25.03.2020.…