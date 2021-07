Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca in Romania au fost confirmate 101 cazuri de infectare cu varianta Delta, opt dintre acestea fiind la persoane vaccinate, dintre care sase cu doua doze. El a mentionat ca s-au inregistrat si patru decese la persoane…

- Seful CNCAV, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca in perioada 11-17 iulie, saptamana 28, au fost mai multe cazuri de COVID, cu 38,9% fata de saptamana precedenta, subliniind ca exista o usoara tendinta de crestere a numarului de infectari in perioada urmatoare. ‘Datele din Romania ne arata ca in…

- Valeriu Gheorghita a anunțat, in cadrul unei conferințe de presa, ca exista o ușoara tendința de a inregistra in perioada urmatoare o creștere a numarului de cazuri.Coordonatorul campaniei de vaccinare a menționat ca, in Romania, media cazurilor saptamanale din saptamana 28 a fost mai mare decat cea…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat, marți, ca activitatea a 117 centre fixe de vaccinare a fost oprita, dar ca este posibila revenirea rapida a acestora atunci cand, potrivit estimarilor, cererea pentru imunizare va crește. Medicul a subliniat ca in contextul in care…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca este ingrijorat de faptul ca exista o crestere a ratei bazale de reproducere a cazurilor de COVID de la 0,7 la aproape 1, precizand ca riscul de a inregistra o crestere a numarului de cazuri in perioada urmatoare este…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare spera ca in perioada urmatoare numarul celor care vin sa se vaccineze sa creasca datorita reorganizarii și reorientarii spre categoriile mai reticente sau cu acces limitat.”Noi consideram ca foarte probabil este o perioada temporara in care avem aceste scaderi si…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorgița a declarat ca se așteapta sa nu creasca numarul de cazuri de COVID daca persoanele se vor vaccina in perioada urmatoare. „Suntem intr-o situație buna, insa ține foarte mult de noi și de cum vrem sa mergem inainte din punct de vedere al…