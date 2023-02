Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, il acuza pe prefectul Toni Grebla ca intentioneaza sa atace luni, in instanta, reglementarea de urbanism a intregii zone istorice a Bucureștiului. Edilul avertizeaza ca acest lucru ar insemna ca timp de un an sau doi „nu vom mai avea reglementari de urbanism pe zona…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, marți, ca il așteapta in comisia de circulație pe proiectantul care a efectuat partea de semnalizare la pasajul Unirii. Edilul a mai precizat ca in luna noiembrie Inspectoratul de Stat in Constructii constatase sa nu sunt probleme la pasaj. „Ce…

- Edilul general al Capitalei, Nicușor Dan, a mai dat o lovitura serioasa la ingroparea turismului romanesc marind taxa hoteliera pentru 2023 de trei ori fața de acest an. Taxa hoteliera s-a marit de la 0,5 la 2% In anul 2022, Primaria Muncipiului București condusa de Nicușor Dan a decis ca taxa speciala…

- Dupa șase luni in care au stat in depouri, tramvaiele noi Astra Arad au inceput sa circule in București, deși prima calatorie este așteptata inca din septembrie. Sunt singurele garnituri noi cumparate de Primaria Capitalei, in ultimii 33 de ani. Deocamdata, vor transporta calatorii de pe linia 41.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a facut o scurta calatorie cu unul dintre cele 15 tramvaie noi ce au fost puse in circulatie, sambata, pe linia 41 din Bucuresti, informeaza Agerpres. „Este un moment de bucurie pentru Bucuresti, primele 15 din cele 100 de tramvaie pe care le avem contractate cu Astra…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a transmis vineri, 2 decembrie, pe Facebook, ca pe 7 decembrie va fi organizata așa numita Silent Day in Piata Constitutiei, pentru copiii cu nevoi speciale. Intre orele 12.00-16.00, aceștia au gratuitate la atractiile Targului de Craciun: patinoar, carusel si roata.…

- „Am mentionat si saptamana trecuta care sunt discutiile cu Primaria Capitalei. Primaria Capitalei are in momentul de fata o problema pe care trebuie sa o rezolve, modul in care Guvernul poate sa intervina este fie sa ridice plafonul de indatorare, fie sa dea bani de la buget. In momentul de fata nu…

- „Am achitat ieri o factura de 115 de milioane de lei, ceea ce reprezinta subventia platita de Municipalitate pentru gigacalorie pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie si august 2022. In acest moment am ajuns la zi cu platile aferente subventiei pentru termie. In perioada urmatoare va ajunge la scadenta…