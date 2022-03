Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a sustinut, joi, o declaratie de presa la Palatul Victoria, unde a vorbit despre creșterea brusca a prețurilor la benzina și motorina in Romania. Șeful Guvernului a afirmat ca nu va permite nimanui sa profite de situatia actuala, generata de conflictul armat din Ucraina, incat…

- Premierul Ciuca a convocat joi dimineața o intalnire cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Florin Spataru, ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, președintele ANPC, președintele Consiliul Concurenței și președintele ANAF. Transmite ca nu va permite niciunei companii sa speculeze momentele…

- La finalul Sedintei de Guvern, premierul Nicolae Ciuca a precizat ca vor fi controlate toate companiile petroliere care functioneaza in Romania.De asemenea, Ciuca a mentionat ca ANAF, ANPC si Consiliul Concurentei au demarat verificarile necesare si se vor aplica sanctiuni drastice pentru cei care incalca…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, dupa sedinta cu sefii ai multor institutii de verificare si control, ca nu va permite nimanui sa profite de situatia actuala, generata de conflictul armat din Ucrana, incat sa se ajunga la „cresterea nejustificata a pretului la carburanti”.„Statul roman are obligatia…

- "Nu voi permite nimanui sa profite de aceasta situație", a declarat premierul Nicolae Ciuca, astazi, dupa intalnirea cu șefii ANAF, ANPC, Consiliul Concurenței și miniștrii Energiei și Economiei, in criza provocata de creșterea prețului la benzina și moto

- Consiliul Concurentei monitorizeaza piata carburantilor si investigheaza situatiile in care preturile au crescut foarte mult, fara a avea o justificare economica. Anticiparea unui anumit pret ce ar trebui practicat de catre o companie si anuntarea acestuia in piata poate intra sub incidenta prevederilor…

- Potrivit Executivului, intalnirea este programata la ora 9:30. Premierul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru declarand miercuri seara ca ”Guvernul Romaniei nu va permite niciun derapaj, nicio…

- „Este o situație internaționala dificila și volatila generata de adoptarea masurilor economice de combatere a agresiunii ruse in Ucraina. In acest context, noi veghem ca unele companii sa nu profite de aceasta situație, deoarece o eventuala creștere nejustificata a prețurilor poate conduce la sancțiuni”,…