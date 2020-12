- FLORIN CITU: Ne vedem maine iarasi, aceleasi echipe, iarasi toata ziua discutam pe programul de guvernare / Orban: Ca obiectiv avem sa finalizam programul de guvernare cel mai probabil in cursul zilei de luni astfel incat sa fim pregatiti ca, in cazul in care presedintele Romaniei declanseaza consultarile “Unele dintre capitolele din programul de guvernare au fost deja agreate intre echipele celor trei partide. Sunt masuri care pot fi implementate foarte curand, cu impact imediat pentru Romania. Din estimarile noastre, cred ca terminam programul de guvernare maine sau cel mai tarziu luni…