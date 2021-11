Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar și președintele PNL, Florin Cițu, le-a trasmis un mesaj antreprenorilor din țara, in cadrul evenimentului „Topul National al firmelor private din Romania”. Cițu le-a garantat acestora ca partidul sau nu va abdica de la principii și nu va crește taxele, indiferent de formula de guvernare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, sâmbata, dupa discutiile de la Palatul Victoria, ca politica formatiunii s-a axat, în ultimele trei decenii, pe reprezentarea intereselor si bunastarea comunitatii maghiare. Liderul UDMR a precizat ca a insistat ca în Programul de guvernare…

- USR propune in programul de guvernare 10 masuri in domeniul Agriculturii, iar una dintre acestea vizeaza finalizarea Planului National Strategic 2021-2027 (PNS) pentru a beneficia de fonduri europene pe perioada 2023-2027. "Fonduri europene fara birocratie si incurajarea fermelor romanesti. Finalizarea…

- USR propune, in programul de guvernare al Cabinetului Ciolos, adoptarea unei noi Strategii nationale de ordine si siguranta publica, care sa prevada, printre altele, setarea unui mod de lucru al Jandarmeriei pentru evitarea abuzurilor de forta impotriva populatiei pasnice. La capitolul Afaceri interne,…

- „PNL nu are majoritate și atunci nu am avansat o propunere de premier”, a spus președintele PNL.Florin Cițu a spus ca in acest moment majoritatea care a votat demiterea sa este formata din PSD, USR și AUR și ei ar trebui sa vina cu o soluție dupa moțiunea de cenzura care a trecut.„Vreau sa ii asigur…

- Producatorii anunța ca actualele tarife nu mai pot fi menținute pentru ca s-au scumpit ambalajele, energia electrica și combustibilii. Intr-un comunicat al celor din industria apei imbuteliate, se arata ca facturile la energia electrica sunt anul acesta cu 90 de procente mai mari decat anul trecut,…

- Asfaltarea și plombarea strazilor din municipiul Bacau a fost demarata de Primaria Bacau tocmai la jumatatea lunii august. Astfel, pana in prezent, nu s-a turnat covor asfaltic decat pe 5 strazi, iar pe una singura s-au executat lucrari de reparații... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- “Optiunea muncii de acasa devine un element hotarator in alegerea urmatoarei destinatii de cariera pentru trei sferturi dintre salariatii romani”, conform studiului EY Romania ”Munca in noile conditii”, desfasurat in perioada iunie – iulie 2021, care a sondat opiniile a 542 de angajati romani din diverse…