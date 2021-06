Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au decedat in urma ploilor abundente care au lovit Romania vineri, 18 iunie, una la Bacau și una in Neamț, a anunțat directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, la Digi24. „Din pacate avem doua persoane. Una disparuta la Bacau, care traversa un podeț care s-a rupt…

- Un barbat a fost surprins de viituri, vineri seara, in localitatea Almas, din comuna Garcina. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat, pentru AGERPRES, ca victima a fost scoasa din apa in stop cardio-respirator. Citește și: ULTIMA ORA COD PORTOCALIU in…

- Locuinta inundata in loc. Tazlau in urma colmatarii unui parau. Actioneaza SVSU Tazlau cu 1 buldoexcavator. 3 curti inundate in mun. Piatra Neamt pe strada petru Movila. Actioneaza SVSU Piatra Neamt. Un autoturism de serviciu cu o motopompa se deplaseaza in loc. Vaduri din comuna Alexandru cel Bun pentru…

- Primarul comunei ilfovene Stefanestii de Jos, Robert Stefan, este vizat de un dosar de viol, alaturi de alte pesoane. Victima de doar 12 ani a ramas insarcinata. Procurorii au efectuat joi dimineata mai multe perchezitii in acest caz, inclusiv la sediul primariei. Joi seara, dupa audieri, primarul…

- Un grav accident de circulație s-a produs in cursul zilei de sambata, 5 iunie a.c., in localitatea Uileacu Șimleului. O persoana a fost transportata la spital, iar cursul zilei de azi a decedat. La data menționata, ora 18.45, un tanar de 31 de ani, din județul Salaj, in timp ce conducea un motocicleta…

- Un barbat in varsta de 72 ani a ramas incarcerat in urma coliziunii dintre doua autoturisme, vineri dupa-amiaza, in localitatea Barticesti. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, a declarat ca pompierii au scos victima din autoturism si au predat-o cadrelor medicale de pe ambulanta…

- Un barbat din Sabaoani a fost ranit, miercuri, dupa ce a fost prins de lamele unui motocultor pe care il manevra pe un teren agricol din localitate. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, a declarat ca la fata locului au intervenit pompierii voluntari din Sabaoani, pompierii…

- Un muncitor in varsta de 55 ani a murit, miercuri, dupa ce a fost prins sub un motostivuitor, in incinta unei societati comerciale din municipiul Piatra-Neamt, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. ‘La locul solicitarii s-au deplasat pompieri din cadrul Detasamentului…