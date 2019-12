Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a avut loc marti seara, 17 decembrie, la Poiana Teiului, pe DN 15 B. Din primele informatii, un pieton,acrosat de un autoturism, a decedat. La locul accidentului s-a deplasat si un echipaj medical, dar, din pacate, viata victimei nu a putut fi salvata. Circulatia a fost intrerupta…

- Un accident rutier in urma caruia un autoturism s-a rasturnat intr-un sant a avut loc, in urma cu putin timp, marti, 10 decembrie, la Girov. Din informatiile oferite de martorii oculari, in accident au fost implicate doua autoturisme si, dupa cum se poate vedea si din imagini, unul dintre acestea a…

- Un batrin in virsta de 85 de ani a fost gasit decedat de catre pompierii chemati sa stinga un incendiu izbucnit, miercuri, 4 decembrie, intr-o gospodarie din localitatea Horia. Salvatorii nemteni continua si in aceste momente sa lupte cu flacarile, pentru a lichida incendiul care a fost localizat. Reamintim…

- Un accident rutier soldat cu o victima a avut loc in urma cu putin timp, marti, 3 decembrie, in jurul orei 19.50, in localitatea Rediu. Conform primelor informatii, un autoturism, scapat de sub controlul soferului, a lovit mai intii un cap de pod, apoi a ajuns in curtea unei gospodarii si s-a oprit…

- ■ a fost aprobat un proiect de lege prin care este inasprit cadrul juridic pentru o serie de fapte antisociale ■ aici intra refuzul de a da relatii pentru stabilirea identitatii, sau refuzul la legitimare ■ se introduce prezumtia savirsirii unei actiuni violente impotriva politistului, daca persoana…

- ■ sustine Eugen Tapu, vicelider al grupului PNL din Senat Senatorul nemtean Eugen Tapu, vicelider al grupului PNL din Senat, a taxat recent, intr-o nota, ironica, gestul premierului Viorica Dancila de a merge cu bicicleta pe o “autostrada inexistenta”. “La sfirsitul saptamanii trecute, am rasuflat usurat.…

- ■ proiectul prin care se pot monta panouri fotovoltaice are finantare pentru 33.000 de persoane fizice ■ suma nerambursabila acordata este de 20.000 de lei ■ Programul destinat instalarii de panouri fotovoltaice a inceput de saptamina trecuta si se adreseaza persoanelor fizice, care pot deveni si producatori…

- ■ la conferinta de la Bicaz au luat parte reprezentantii a 18 Grupuri de Initiativa Locala din tara ■ s-a discutat despre proiectele implementate si despre cele de viitor ce trebuie puse in practica de GAL-urile din zona montana ■ Grupul de Actiune Locala Ceahlau, sub tutela Federatiei Nationale a GAL,…