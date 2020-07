Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 5 morți și 31 de raniți - este bilanțul, deocamdata provizoriu, al inundațiilor catastrofale care s -au abatut asupra Ucrainei. Un spital care trata pacienți COVID 19 a fost evacuat din calea apelor revarsate.

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 473.475 de morti in lume de cand China a anuntat oficial aparitia bolii in decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, marti, la orele 19.00 GMT.Peste 9.161.460 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de…

- Cel putin 20 de oameni si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren inregistrate in sudul Chinei, intr-o zona turistica populara, informeaza AFP. Ploile torentiale care s-au abatut asupra sudului tarii de la inceputul lunii au distrus peste 1.300 de locuinte si au dus la…

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 400.581 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, duminica, la orele 19.00 GMT, potrivit Agerpres.Peste 6.949.890 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196…

- Un numar de șase decese survenite in urma complicațiilor provocate de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) au fost anunțate in aceasta dimineata de catre Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Astfel, bilantul in Romania a ajuns la 945 de morți. Deces 940 Barbat, 86 ani, județ Vaslui. Data confirmare:…

- CHIȘINAU, 5 mai – Sputnik. O inregistrare video cu imagini dezolante din padurea de pe Calea Orheiului a fost incarcata pe YouTube de un utilizator din Chișinau. Prima concluzie ar fi ca persoane care au chefuit in padure de 1 mai au lasat sa le scape focul de sub control, iar padurea a fost…

- O persoana inecata a fost zarita in lacul Tabacarie din Constanta, in zona Lake View-Pescarie. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta au intervenit pentru aducerea ei la mal. O alta persoana a fost gasita inecata intre stabilopozii plajei Trei Papuci.