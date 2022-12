UPDATE! Modificări în circulația mai multor trenuri în această noapte și mâine din cauza accidentului feroviar din Vrancea UPDATE! Incepand din data de 2 decembrie, ora 17.35, circulația feroviara s-a reluat pe magistrala 500 – firul 1. Ca urmare a incidentului feroviar survenit intre stațiile Sihlea – Gugești, in circulația trenurilor de calatori vor interveni urmatoarele modificari: In data de 01/02 decembrie 2022 trenul IR 1667 București Nord – Iași va circula ca […] Articolul UPDATE! Modificari in circulația mai multor trenuri in aceasta noapte și maine din cauza accidentului feroviar din Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

- Ca urmare a incidentului feroviar survenit intre stațiile Sihlea – Gugești, in circulația trenurilor de calatori vor interveni urmatoarele modificari: In data de 01/02 decembrie 2022 trenul IR 1667 București Nord – Iași va circula ca și tren IR 12017 pe ruta Buzau (pl. ora 00:55) – Faurei – Barboși…

