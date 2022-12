UPDATE: ”Dupa validarea documentatiilor de catre ANAP, am transmis astazi spre publicare in SICAP anunturile de participare la licitatiile pentru proiectarea si executia primelor sectiuni ale A8! Sectiunea Targu Mures – Miercurea Nirajului (22 km) si Sectiunea Leghin – Targu Neamt (29,9 km)”, a transmis, la randul sau, directortul CNAIR, Cristian Pistol. Potrivit acestuia, contractele pentru proiectarea si executia primilor 51,9 km ai A8 sunt finantate prin PNRR. Anunturile de participare vor fi vizibile in SICAP dupa publicarea lor in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. STIRE INITIALA: ”Licitatia…