Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a fost prezent joi la Campeni pentru a evalua la fata locului situatia celor doua unitati medicale din oras. A fost prezent si ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat la Timisoara ca toate spitalele din tara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva si 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectari cu SARS-CoV-2.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, va face miercuri declarații de presa, la Guvern, incepand cu ora 15.00. Romania a ajuns la aproape 3.000 de cazuri noi de coronavirus. Autoritațile au anunțat miercuri cel mai mare numar de infectari confirmate in 24 de ore – 2.958.Bucureștiul, care de miercuri a inchis…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca, in acest moment, sunt locuri la terapie intensiva in Bucuresti, dar capacitatea de ocupare maxima ar putea fi atinsa. "In acest moment sunt locuri, dar sunt capacitati maxime care pot fi atinse in contextul in care nu gestionam bine si aceasta…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri ca mastile sanitare pentru persoanele defavorizate au ajuns in fiecare judet. ‘In momentul acesta avem din partea DSP-urilor acea confirmare ca au ajuns la fiecare judet in parte (mastile pentru persoanele defavorizate – n.r.)’, a precizat ministrul,…

- Nelu Tataru a avertizat ca luna septembrie este una "de mare provocare si de mare preocupare", avand in vedere relaxarea unor masuri, campania electorala si alegerile, dar si deschiderea anului scolar. "Ce a insemnat sistemul medical in aceasta perioada. A fost un sistem medical pe care cred…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca Romania ar putea trece de 2.000 de cazuri pe zi, daca regulile sanitare nu sunt respectate , in condițiile in care saptamana viitoare incepe școala, iar in 27 septembrie vor avea loc alegerile locale. „In cazurile pe care le prevedem cu aceste masuri, sa nu…

- Nelu Tataru va ajunge azi la Iasi, unde inspecta Spitalul de Boli Infectioase si pe cel Judetean, informeaza Ministerul Sanatții.Conform anunțului facut de instituție, ministrul Sanatatii va verifica si activitatea Directiei de Sanatate Publica Iasi.La finalul vizitei, in jurul orei 16.00, Nelu Tataru…