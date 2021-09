Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii USR PLUS iși depun mandatele, dupa o ședința interna in care au stabilit ca nu mai pot ramane in Guvernul condus de liberalul Florin Cițu. Florin Cițu „a dinamitat conștient și perfect responsabil” coaliția, a spus liderul USR PLUS, Dan Barna: „Cițu nu mai poate sa fie premier și…

- ”Nu se mai poate asa si nici nu se va mai putea asa mai departe cu USR PLUS (…) Florin Citu nu mai poate sa fie premier si din acest motiv ministrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Citu (…) Ne prezentam demisiile, maine dimineata premierul le va avea pe masa la prima ora”, a declarat Barna. El a sosit…

- Miniștrii USR PLUS iși depun mandatele, luni, dupa o ședința interna in care au stabilit ca nu mai pot ramane in Guvernul condus de liberalul Florin Cițu. Florin Cițu „a dinamitat conștient și perfect responsabil” coaliția, a spus liderul USR PLUS, Dan Barna: „Cițu nu mai poate sa fie premier și din…

- Miniștrii USR PLUS, in frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au dat demisia din Guvernul condus de Florin Cițu. Toți cei cinci miniștri, ramași din cei șase pe care USR PLUS i-a avut in Guvern, dupa revocarea lui Stelian Ion, au DEMISIONAT luni seara, la ora 19.00, dupa ședința formațiunii de la Parlament.…

- USR PLUS a depus, vineri seara, moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, la scurt timp dupa ședința de coaliție care a avut loc la Palatul Victoria, unde liderii coaliției nu au reușit sa ajunga la un consens. Documentul are aproape trei pagini, iar aceștia il acuza pe premier ca foloseasca banii…

- Miniștrii USR-PLUS își vor depune demisiile din Guvern saptamâna viitoare, a declarat vineri Dan Barna, la scurt timp dupa ce partidul sau a depus moțiunea de cenzura prin care spera sa-l dea afara pe Florin Cîțu din Palatul Victoria. „Nu s-a discutat despre revocare…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, acuza Guvernul ca desfașoara o politica „proasta” de sanatate publica. El ii acuza pe Florin Cițu și vicepremierul Dan Barna ca „au pareri diametral opuse” in ceea ce privește strategia pentru combaterea pandemiei. „In septembrie-octombrie,…

- "PNL o sa fie mult mai puternic dupa aceste alegeri. Veti vedea ca incepand cu 26 septembrie lucrurile se vor linisti si asta trebuie sa-i asiguram pe romani ca guvernarea nu are de suferit dupa aceasta campanie, guvernarea merge mai departe, rezultatele sunt foarte bune, ati vazut si cifrele, rectificarea…