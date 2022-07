Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor prezinta, luni seara, executia bugetului general consolidat in primul semestru al anului 2022 care arata un deficit de 23,51 miliarde de lei, respectiv 1,71% din PIB, in scadere fata de perioada similara din anul trecut. „Executia bugetului general consolidat in primul semestru…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 1,57% din Produsul Intern Brut dupa primele cinci luni ale acestui an, de la 1,23% din PIB in perioada ianuarie-aprilie, potrivit datelor publicate sambata de Ministerului Finantelor, informeaza AGERPRES . Soldul negativ este insa in scadere cu aproximativ…

- “Ministerul Finantelor da asigurari ca dispune de fondurile bugetare necesare pentru plata tuturor drepturilor salariale din sistemul bugetar. Din motive obiective, in data de 13 mai 2022, s-au inregistrat disfunctionalitati ale sistemelor informatice partajate care asigura transferul sumelor in sistemul…

- Traficul aerian de pe Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia a crescut constant in ultima perioada. Primul trimestru este in creștere in ceea ce privește numarul de clienți operați, dar plusul se poate vedea mai ales in ultima luna. Evoluția traficului aerian in perioada ianuarie-martie 2022…