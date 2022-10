”Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 41,7 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 44,29 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 0,71 puncte procentuale pe primele noua luni ale anului 2022 fata de aceeasi perioada a anului 2021, de la 3,75% din PIB la 3,04% din PIB”, arata Ministerul Finantelor. Veniturile bugetului general consolidat au insumat 331,48 miliarde lei in primele noua luni ale anului 2022, cu 22,6%…