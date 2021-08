Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 15.523,2 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 18.747,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se majoreaza cu suma de 3.224,5 milioane lei,…

- Veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 15,523 miliarde lei, cheltuielile cu 18,747 miliarde lei, in timp ce deficitul bugetului general consolidat in termeni cash va creste cu suma de 3,224 miliarde lei, conform proiectului de Ordonanta cu privire la rectificarea…

- Deficitul bugetar a ajuns la 2,96% din Produsul Intern Brut (P.I.B.), dupa primele șase luni ale anului, in urcare fața de minusul de 2,29% din primele cinci luni, potrivit datelor publicate, marți, 27 iulie, de Ministerul Finanțelor. In aceeași perioada a anului trecut, in plina pandemie, deficitul…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 1,81% din Produsul Intern Brut (PIB), dupa patru luni din acest an, in crestere semnificativa fata de primele trei luni, cand executia bugetara s-a incheiat cu un deficit de 1,28% din PIB. Potrivit datelor transmise joi de Ministerul Finantelor,…

