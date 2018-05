Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep vs Alison Riske 2-6; 6-1; 3-1 In circuitul WTA, Simona Halep și Alison Riske se confruntasera de doua ori, ambele partide fiind caștigate de romanca (in 2015, la Roma, Simona s-a impus in doua seturi, insa toamna trecuta, la Beijing, a avut nevoie de set decisiv)… Riske are in palmares…

- LIVE TEXT: Simona Halep – Alison Riske, in turul I la Roland Garros 2018. }n meciurile directe, Simo are 2-0. Simona Halep – Alison Riske ACTUALIZARE 28 mai. Simona Halep conduce in continuare in clasamentele WTA xi WTA Race Jelena Ostapenko, co"marul Simonei Halep, eliminatE in primul tur la Roland…

- Fosta jucatoare franceza de tenis Mary Pierce, campioana la Roland Garros in 2000, crede ca actualul lider al clasamentului mondial, romanca Simona Halep, poate castiga primul sau titlu de Mare Slem, la Openul Frantei, care va debuta duminica, relateaza Reuters. ''Cred in Simona. Cred ca va…

- Liderul mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, va juca in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, cu americanca Alison Riske, potrivit tragerii la sorti efectuate joi, la Paris. Halep (26 ani), principala favorita si finalista la editia de anul trecut,…

- Jucatoarele noastre si-au aflat, joi seara, adversarele din primul tur la Roland Garros. În afara de Simona Halep, care va evolua în compania lui Alison Riske, tara noastra mai este reprezentata pe tablou la Roland Garros de Sorana Cîrstea,

- Sase reprezentante ale Romaniei, in frunte cu Simona Halep, numarul unu mondial, figureaza pe lista jucatoarelor inscrise la cel de-al doilea turneu de Mare Slem al anului, Roland Garros, programat intre 21 mai si 10 iunie in capitala Frantei. Alaturi de Halep, vor mai evolua pe zgura pariziana Sorana…