Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru 17 judete, valabila pana la ora 23:00, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, in Maramures, local in Transilvania, Moldova si nordul Crisanei vor fi perioade…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate Interval de valabilitate: 10 septembrie, ora 10:00 – 10 septembrie, ora 23:00 Zona afectata: Moldova In intervalul menționat, in Moldova, vor fi perioade cu averse torențiale.…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD ROSU Fenomene avertizate: averse torențiale ce vor acumula peste 50…60 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie și grindina. Zone vizate: – Județul Galati: Targu Bujor, Vladești, Baneasa, Oancea; Interval de valabilitate:…

- COD GALBEN in Alba și trei sferturi din țara. Se anunța ploi torențiale și descarcari electrice pana luni seara Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea, valabil și in partea vestica și sudica a județului Alba. La munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei și local in…

- ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN Fenomene avertizate: intensificari ale vantului, care vor depași la rafala 55…60 km/h, averse care vor acumula 20…25 l/mp, descarcari electrice, grindina. Zone vizate: – Județul Galati: Targu Bujor, Farțanești, Vladești, Baneasa, Oancea; Interval…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU Fenomene avertizate: averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, intensificari puternice ale vantului, vijelie, frecvente descarcari electrice, grindina. Zone vizate: – Județul Galati: Vanatori, Schela, Smardan; Interval de valabilitate:…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD ROSU Fenomene avertizate: averse torențiale ce vor acumula peste 50 l/mp, grindina, intensificari ale vantului ce vor depași la rafala 70…90 km/h, vijelie, frecvente descarcari electrice. Zone vizate: – Județul Bacau: Oituz, Slanic-Moldova; Interval…

- ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN Fenomene avertizate: averse ce vor acumula 25…30 l/mp, descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina Zone vizate: – Județul Bacau: Cleja, Faraoani, Nicolae Balcescu, Buhoci, Horgești, Letea Veche, Parincea, Ungureni, Gioseni,…