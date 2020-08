Stiri pe aceeasi tema

- Sotia opozantului rus Aleksei Navalnii, spitalizat la reanimare in Siberia dupa ce, potrivit apropiatilor sai, a fost otravit, i-a cerut vineri presedintelui Vladimir Putin sa permita transferul sotului sau in Germania pentru a primi ingrijiri medicale, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres .…

- Medicii ruși care se ocupa de Alexei Navalnii, aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, s-au razgandit și au acceptat sa-l lase sa fie transportat in Germania, dupa ce inițial s-au opus, a anunțat BBC.Aleksei Navalnii, critic al presedintelui Vladimir Putin, este momentan in coma intr-un spital din…

- Anturajul opozantului rus Aleksei Navalnii a apelat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a obtine de la autoritatile ruse autorizatia de a-l transfera in Germania, dupa ce doctorii care il trateaza refuza acest lucru.Anturajul "cere ca CEDO sa invite guvernul rus sa autorizeze ca domnul…

- Sotia opozantului rus Aleksei Navalnii, spitalizat la reanimare in Siberia dupa ce, potrivit apropiatilor sai, a fost otravit, i-a cerut vineri presedintelui Vladimir Putin sa permita transferul sotului sau in Germania pentru a primi ingrijiri medicale, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Doctorii rusi care il trateaza pe Aleksei Navalnii, opozantul rus care ar fi fost otravit, au refuzat sa accepte transferul acestuia in Germania dupa ce sustinatorii lui Navalnii pregatisera deja un avion care sa-l transporte, a anuntat purtatorul acestuia de cuvant, citat de The Guardian.

- Medicii din Omsk nu-i dau voie familiei lui Navalnii sa-l transporte pe Alexei in alt spital sub pretextul ca este „netransportabil”. Acest lucru a fost comunicat vineri, 21 august, de catre purtatorul de cuvint al politicianului Kira Iarmiș. Potrivit ei, un avion medical din Germania urmeaza sa aterizeze…

- Medicii spitalului de urgența din Omsk, unde se afla opoziționarul Aleksei Navalnii, considera ca este imposibil sa-l transporte intr-o alta clinica din cauza starii sale instabile, a declarat secretarul de presa al lui Navalny, Kira Yarmysh, pe Twitter, relateaza Interfax."Medicul-șef a spus…

- Medicii care il ingrijesc pe liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, internat la reanimare dupa o presupusa otravire, refuza sa-l transfere in strainatate din cauza starii sale "instabile", au anuntat vineri apropiati ai lui Navalnii, care denunta o decizie ce-i "ameninta viata", informeaza AFP.…