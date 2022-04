Stiri pe aceeasi tema

- Masacrul din orasul Bucea este o tragedie, dar si mai groaznic este faptul ca exista informatii care spun ca acelasi tablou se repeta si in alte regiuni ocupate de armata rusa. Despre asta a vorbit ambasadorul Ucrainei in Republica Moldova, Mark Sevcenko. De asemnea, Sevcenko a catalogat drept minciuni…

- Italia a expulzat 30 de diplomați ruși din motive de securitate, a declarat ministrul de externe Luigi Di Maio marți dimineața. El a adaugat ca ambasadorul Federației Ruse in Italia, Serghei Razov, a fost informat despre aceasta decizie, conform Digi24. Aceasta masura a fost necesara din motive legate…

- Rusia trebuie izolata complet din punct de vedere economic, a declarat, luni, presedintele Senatului, Florin Citu, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, informeaza AGERPRES . „Domnule presedinte Zelenski, este o onoare sa va ascultam astazi, in Parlamentul Romaniei. Multumesc ca mi-ati acceptat…

- Imaginile cu gropi comune care au aparut in Bucea, Ucraina, sunt „dezgustatoare", spune directorul executiv al Human Rights Watch. El avertizeaza ca acest lucru „ar putea fi reprodus la scara foarte larga". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat, luni seara, decizia de expulzare a "numerosi" diplomati rusi, intro actiune coordonata cu Germania si cu alte natiuni occidentale, pe fondul tensiunilor generate de invazia militara rusa in Ucraina.

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, a amenintat luni Rusia cu represalii dupa masacrul de la Bucea, afirmand pe Facebook ca "acest rau pur si simplu nu poate ramane nepedepsit", transmite dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Kremlinul a respins „categoric” luni orice acuzatie legata de uciderea civililor in orasul ucrainean Bucea si a spus ca acuzatiile ucrainene in aceasta privinta ar trebui tratate cu o marja de indoiala, potrivit Reuters si EFE. „Respingem toate acuzatiile in acest sens”, a declarat luni purtatorul de…

- In Republica Moldova va fi declarata luni, 4 aprilie, zi de doliu național in memoria tuturor vieților nevinovate pierdute, in ultimele 39 de zile, in Ucraina. Despre aceasta a anunțat șefa statului, Maia Sandu. Președinta a menționat ca „suntem șocați, alaturi de o lume intreaga, de masacrul din orașul…