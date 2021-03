Stiri pe aceeasi tema

- In urma intalnirii pe care Primarul Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone a avut-o in cursul acestei saptamani cu Premierul Romaniei, Florin Cițu și cu ceilalți primari de sectoare și in urma apelului facut astazi, 24 martie 2021, de președintele Klaus Iohannis catre autoritațile locale pentru a veni…

- ”In urma intalnirii pe care Primarul Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone a avut-o in cursul acestei saptamani cu Premierul Romaniei, Florin Citu si cu ceilalti primari de sectoare si in urma apelului facut astazi, 24 martie 2021, de presedintele Klaus Iohannis catre autoritatile locale pentru a veni…

- In urma intalnirii pe care Primarul Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone a avut-o in cursul acestei saptamani cu Premierul Romaniei, Florin Cițu și cu ceilalți primari de sectoare și in urma apelului facut astazi, 24 martie 2021, de președintele Klaus Iohannis catre autoritațile locale pentru a veni…

- Autoritațile comunica dezastruos pe tema carantinarii Bucureștiului, care a ajuns la o incidenta a cazurilor de COVID-19 de 4,6 cazuri la mia de locuitori. Sambata, premierul Florin Cițu (PNL) și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, au dat asigurari ca Bucureștiul nu…

- Elevii din clasa a XII-a care invața la liceele din București și locuiesc in zonele carantinate din Ilfov vor putea merge saptamana viitoare la simularea examenului de Bacalureat, informeaza edupedu.ro . Potrivit sursei citate, elevii pot merge la simulare, singuri sau insoțiți – daca sunt minori, in…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit duminica, de la ora 12.00, pentru a prelungi masurile in vigoare pentru Bucuresti. Duminica, prefectul Alin Stoica a precizat ca autoritatile nu au de gand sa introduca noi restrictii, dar ca vor fi intensificate controalele.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența se intrunește vineri la ora 13:00 pentru a discuta despre ridicarea restricțiilor in București, dupa ce in ultimele doua zile rata de infectare a scazut sub pragul de 3 la mia de locuitori, potrivit G4Media. Daca luni Capitala numara peste 1.000 de noi…