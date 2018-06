Stiri pe aceeasi tema

- Un individ inarmat a luat ostatice doua persoane intr-o cladire din Paris, dar autoritatile franceze exclud ipoteza unui act terorist, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Conform echipelor de interventie, autorul luarii de ostatici este un barbat care are probleme psihice, scrie mediafax.ro.…

- Un barbat a fost arestat marti pe Coasta de Azur, in cadrul anchetei demarate in urma spectaculosului jaf comis asupra starletei americane Kim Kardashian la Paris in octombrie 2016, a dezvaluit...

- Un barbat retinut pe 20 martie in cadrul anchetei privind atentatele din ianuare 2015 de la Paris a fost inculpat vineri cu privire la asociere terorista criminala de raufacatori si plasat in detentie provizorie, a declarat marti o sursa judiciara, relateaza AFP. Anchetatorii si justitia vor sa stabileasca…

- Trei dispozitive explozive improvizate au fost gasite in supermarketul "Super U" din localitatea Trebes, unde trei persoane au murit dupa ce un individ inarmat cu un pistol a luat mai multi ostatici, a informat, sambata, o sursa judiciara, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Autoritatile…

- Prim-ministrul Frantei, Edouard Philippe, a declarat, vineri, ca luarea de ostatici din orasul francez este un act terrorist, informeaza Le Figaro, potrivit Mediafax. UPDATE 15.50 Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat atacurile din sudul Frantei Reteaua terorista Stat Islamic…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost retinut marti intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, transmite cotidianul Le Monde. Sarkozy se afla in prezent in arestul politiei judiciare…