Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a constestat la CCR modificarea legii educației naționale, adoptata de Parlament, care prevede posibilitatea organizarii online a cursurilor din invațamantul preuniversitar și universitar, pe perioada starii de urgența sau de asediu.

- Legea prevede ca invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura si online pe perioada starii de urgenta sau de asediu si a fost transmisa de catre Parlament sefului statului in vederea promulgarii pe 23 aprilie. "Actul normativ, in forma transmisa la promulgare,…

- Criza provocata de coronavirus pune la incercare rezistenta si responsabilitatea societatii romanesti, spune presedintele Klaus Iohannis, care s-a declarat surprins de decizia de ieri a judecatorilor CCR cu privire la amenzile date in perioada starii de urgenta. Seful statului a criticat reactiile unei…

