- MASURI RADICALE… Temperaturile in județ cresc. Daca ieri Stația Meteo Vaslui anunța o temperatura de 37,7 la umbra, astazi in jurul pranzului mercurul in termometru a mai urcat pana la 38,2 grade Celcius. In continuare județul Vaslui este sun cod roșu de canicula, ceia ce a determinat ca autoritațile…

- Vremea ramane deosebit de calda in județul Cluj care se afla sub cod portocaliu de canicula pana marți, 16 iulie. Aproape 40 de grade Celsius era temperatura resimțita la ora 16:00, la Cluj-Napoca.

- TEMPERATURI EXTREME… Vasluiul se incinge. Și este doar inceputul. Astazi, in municipiul Vaslui, au fost inregistrate, in jurul pranzului, 37,7%. Vorbim de temperatura oficiala, cea indicata de la Stația Meteo Vaslui, adica la umbra și nu influențata de bitumul incins. Acest maxim a fost inregistrat…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca valul de caldura se va extinde și se va intensifica, iar disconfortul termic va creste in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 28 și 38 de grade.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunta miercuri, 19 iunie 2024, cod portocaliu de canicula in municipiul Bucuresti si in 16 judete de țara. Temperaturile maxime se vor situa intre 33 si 37 de grade.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 17 iunie, doua avertizari cod galben de canicula, pentru mai multe județe din sudul și sud-vestul țarii. In București, vremea va fi calduroasa cu temperaturi de pana la 34 de grade Celsius.Meteorologii anunța cod galben de canicula pentru ziua de…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentru București, valabila in urmatoarele trei zile. In Capitala se vor inregistra temperaturi maxime de 37 grade Celsius și disconfort termic accentuat.Prognoza meteorologica pentru intervalul 09.06.2024, ora 10.00 - 10.06.2024,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata avertizari de furtuni cu fulgere și grindina in estul țarii, in vreme ce in sud și sud-vestul țarii va fi canicula, cu temperaturi de pana la 36 de grade. Duminica, estul și sudul Romaniei vor fi afectate de canicula, cu temperaturi de pana la 37…