UPDATE Jurista reformistă Vjosa Osmani a fost aleasă preşedinte al Kosovo Jurista Vjosa Osmani a fost aleasa duminica de catre deputati presedintele Kosovo, consacrand astfel instalarea la putere a unei noi generatii, hotarate sa puna capat coruptiei, informeaza AFP. Vjosa Osmani, 38 de ani, cea mai populara personalitate politica din Kosovo, a obtinut 71 de voturi din partea celor 82 de deputati prezenti, mai mult decat cvorumul necesar, potrivit numaratorii oficiale. Parlamentul kosovar s-a reunit initial sambata seara pentru a se pronunta asupra candidaturii lui Vjosa Osmani, dar parlamentari ai opozitiei si minoritatii sarbe au boicotat sesiunea, iar cvorumul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

