- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, și viitoarea vicepreședinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu. Ei vor depune juramantul in fața foștilor președinți, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar in absența lui Donald Trump, relateaza AFP. Update 1: Kamala Harris a depus…

- Cand Donald și Melania Trump vor parasi Casa Alba in dimineața zilei de 20 ianuarie, cei doi vor fi inca, tehnic, președintele și Prima Doamna a Americii. Cel puțin pana la pranz, cand Joe Biden va fi oficial investit președintele SUA. Cu toate acestea, soții Trump nu doar ca nu vor participa la ceremonie…

- Președintele ales Joe Biden a insistat pe importanța purtarii maștii de protecție pentru reducerea ratei de infecție in SUA, a promis ca se va vaccina in public impotriva COVID pentru a crește increderea americanilor in vaccin și a anunțat ca imunologul Anthony Fauci va face parte din echipa sa de consilieri…

- Curtea Suprema a Statelor Unite, cu majoritate conservatoare, a inceput marti audierea pledoariilor in ce priveste tentativa unor state guvernate de republicani si sustinute de administratia Donald Trump de a obtine anularea reformei sanatatii din mandatul lui Barack Obama, transmite Reuters.Presedintele…