UPDATE. ÎPS Teodosie, amendat de două ori de poliție. A ținut o slujbă, deși trebuia să fie în izolare UPDATE IPS Teodosie a primit, luni la pranz, a doua amenda de 1.000 de lei, dupa ce a fost surprins de polițiști pe strada, deși era obligat sa stea in carantina. Luni, in jurul orei 11.00, polițiști din cadrul Secției 3 Constanța l-au surprins pe IPS Teodosie pe strada Arhiepiscopiei din municipiul Constanța, deși pe numele […]

