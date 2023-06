”S-au terminat consultarile si voi anunta decizia mea, insa cred ca e potrivit sa fac cateva remarci scurte. Coalitia de guvernare a decis acum un an si jumatate la constituire sa functioneze pe un model nou pentru Romania, cu o schimbare a premierilor la jumatatea perioadei de guvernare. Acest model a functionat foarte bine si sunt increzator ca va functiona si imn continuare”, a spus presedintele, avandu-l alaturi pe Marcel Ciolacu. Seful statului a aratat ca in prima parte, premier a fost Nicolae Ciuca. ”Romania in aceasta perioada a trecut prin mai multe crize si datorita felului in care…