UPDATE – Iohannis: De acum avem un obiectiv foarte precis, construirea României post-pandemice – VIDEO “De acum inainte avem un obiectiv foarte precis: construirea Romaniei post-pandemice. Asta nu inseamna nici pe departe revenirea la starea de dinainte, ci tocmai un progres semnificativ spre o noua etapa. Romania post-pandemica este tara in care in sfarsit se investeste masiv in infrastructura,se dezvolta reteaua de spitale si se creeaza centre medicale integrate in zonele rurale si urbane vulnerabile. Romania post-pandemica este tara cu scoli sigure si dotate modern, cu laboratoare functionale”, a subliniat presedintele. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Șeful statului a delcarat ca in acest moment ne aflam in perioada in care avem un obiectiv precis: construirea Romaniei post-pandemice, o țara in care se investește masiv in infrastructura.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține, vineri, de la ora 13.00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Președintele vorbește despre Planul Național de Redresare și Reziliența, dupa ce Guvernul a publicat, miercuri, o schița a investițiilor din PNRR. Romania va trimite luni, la Bruxelles,…

- Romania primește doar 14 miliarde de euro prin PNRR, iar diferența pana la 20 de miliarde de euro sunt imprumuturi de tip FMI, a declarat, marți, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu a declarat ca este „o mare minciuna” ca Romania va primi 29 de miliarde prin PNRR, adevarul fiind…

- Proiectul de lege privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputaților, cu unanimitate de voturi, informeaza Agerpres. Proiectul are ca obiect de reglementare crearea unei infrastructuri care sa permita monitorizarea…

- Construirea primului Spital Regional de Urgenta din Romania costa o suma fabuloasa, fiind cel mai scump proiect de acest fel din istoria tarii. Banca Europeana de Investitii ofera o finantare de 250 de milioane de euro pentru unitatea medicala de la Iasi.

- Marcel Ciolacu este primul lider PSD, cu excepția lui Liviu Dragea – reținut de probleme penale, care declara ca nu vrea sa ajunga la Cotroceni. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, intr-un interviu pentru G4Media.ro, ca in acest moment nu se gandește la o candidatura la prezidențiale in 2024 și…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, astazi, un nou bilan al infectarilor cu Covid-19. La raportarea anterioara, din 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 801.994 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).740.352 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca sambata sunt livrate primele doze de vaccin AstraZeneca, un numar de 21.600, catre Republica Moldova si in urmatoarele luni vor trimise si alte doze. Asta deși Timișul, aflat in topul infectarilor, primește extrem de puține doze, iar oamenii din județ sunt nevoiți…