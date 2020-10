Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Laurentiu Baranga, retinut pentru 24 de ore sub acuzatia de inselaciune, a fost plasat in arest la domiciliu. Magistratii Judecatoriei Sectorului 5 au respins propunerea de arestare preventiva, inaintata de anchetatori, solutia…

- Laurențiu Baranga, plasat in arest la domiciliu. Judecatoria Sectorului 5 a respins, duminica, cererea procurorilor de la Parchetul General de arestare preventiva a lui Laurentiu Baranga , fost presedinte al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Instanța a dispus ca acesta sa fie plasat…

- Fostul președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, Laurențiu Baranga, acuzat ca și-a falsificat documentele de studii pentru a obține funcții, reținut pentru 24 de ore, ajunge in fața judecatorilor pentru arestare..Poliția Romana, sub coordonarea Parchetului…

- Laurențiu Baranga, fostul președinte al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, a fost retinut, sambata seara, pentru 24 de ore sub acuzația de inselaciune, anunța Poliția Romana. Politistii, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Politia Romana a anuntat, sambata seara, ca Laurentiu Baranga a fost retinut pentru 24 de ore, in urma audierilor care au avut loc in Capitala. Baranga este acuzat de inselaciune. Politistii, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie –…

- Politia Romana a anuntat, sambata seara, ca Laurentiu Baranga a fost retinut pentru 24 de ore, in urma audierilor care au avut loc in Capitala. Baranga este acuzat de inselaciune. Politistii, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie –…

- Soferita, pe fondul neatentiei a efectuat o manevra spre stanga, a creat stare de pericol pentru o autoutilitara MAI, nu a respectat semnalele luminoase si sonore ale autoutilitarei si a efectuat o noua manevra, spre partea opusa, care a dus la impactul cu masina Politiei. Biroul de informare si relatii…

- Rechizitoriul impreuna cu dosarul cauzei au fost trimise Tribunalului Bucuresti, spre competenta solutionare.Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurorii…