Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu ar fi fost internat de urgența intr-un spital din Paris, dupa cum transmit surse citate de mai multe publicații. Astfel, surse apropiate familiei, citate de inpolitics.ro și Realitatea Plus, spun ca Basescu ar fi suferit un accident vascular-cerebral și ar fi fost transferat…

- Proiectul privind mobilizarea cetațenilor in starea de criza pe care Guvernul vrea sa o adopte cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare, va fi votat in Parlament chiar in cursul aceleiași saptamani, a anunțat președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu. El a mai confirmat ca proiectul, care modifica…

- Autoritatile belgiene au blocat aproximativ 30 de vehicule care se pregateau sa se indrepte catre Bruxelles, in cadrul „Convoiului libertatii”, inițiat in Canada de opozantii restrictiilor impuse de autoritați pentru pandemia de Covid. Dupa manifestațiile din acest weekend de la Paris, primarul Bruxellesului…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca numarul de peste 18.000 de noi imbolnaviri raportat sambata pentru ultimele 24 de ore este unul mare, chiar daca datele arata o „scadere rapida” a imbolnavirilor. Rafila a pledat din nou pentru vaccinare, in special in cazul categoriilor vulnerabile.…

- Ioana Theodoru Serviciul Roman de Informații iși ia masuri de precauție pentru un an care se anunța dificil, avand in vedere crizele care amenința Romania: cumpara hartie igienica in valoarea de peste 2,2 milioane de lei (peste 440.000 de euro), la care se adauga TVA. Achiziția este facuta de U.M.0929…

- Mihai Polițeanu, fost consilier al Monicai Macovei, fost ministru al Justiției in mandatul lui Traian Basescu, care este și deputat, dar și vicepreședinte al organizației USR Prahova, a depus plangere penala impotriva colegilor sai pe motiv ca au fost descoperite mai multe adeziuni falsificate. La congresul…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Anului Nou, in care le ureaza romanilor ”doriri de sanatate si fericire, pace si bucurie”. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Parinte Daniel, a urat poporului sau, cu prilejul trecerii…

- Angajatii din Sanatate au anunțat, luni, mitinguri in Piata Victoriei, la Palatul Cotroceni si la Palatul Parlamentului, in data de 28 decembrie, pentru acordarea drepturilor salariale. De asemenea, in paralel vor avea loc manifestari de sustinere in spitalele din tara, informeaza News.ro. Federatia…