- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,2% in luna februarie a acestui an, de la 2,99% in luna ianuarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 3,8%, marfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,32%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS),…

- Inflația a ajuns la 2,99% in luna ianuarie, de la 2,1% in decembrie 2020. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 3,25%, alimentele cu 2,88% iar serviciile cu 2,51%, arata Institutul National de S...

- PIB-ul Romaniei a fost revizuit in scadere cu peste 17 miliarde de lei, de la 1.058 de miliarde de lei, la 1.040,8 miliarde de lei, adica pe minus cu 4,4%, a anuntat Comisia Nationala de Prognoza. "Evolutiile sectoriale, precum si contractia mai ampla din sectorul agricol, la care se adauga…

- UPDATE – Presedintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, apreciaza ca arestarea lui Alexei Navalnii este ‘un gest las’ al regimului condus de Vladimir Putin si cere o dezbatere de urgenta a acestui caz in Parlamentul European. ‘Arestarea lui Alexei Navalnii este un gest las…

- UPDATE: In accident a fost implicata o autoutilitara cu numar de Vaslui, condusa de un barbat de 35 de ani, din comuna Perieni, și o alta autoutilitara cu numar de Brașov, condusa de un barbat de 51 de ani, din Barlad. Accidentul a avut loc pe DJ 243 B, la ora 11:23, intre localitațile Crang Articolul…

- Doua mașini au fost avariate in urma unui accident produs in cateva clipe in urma in sectorul Rișcani al capitalei. La fața locului a venit și o ambulanța, potrivit unor imagini publicate pe o rețea de socializare.

- O avarie la magistrala de apa a Lugojului creeaza disconfort in tot orasul. Conducerea Meridian 22 a anuntat ca sunt probleme pe strada 13 Decembrie. Pentru a se putea interveni rapid a fost necesara intreruperea furnizarii apei. Intreaga zona a ramas fara apa iar in multe parti ale orasului presiunea…

- Dan Istrate, de 56 de ani, si Maria Campureanu, de 55 de ani, sunt cele doua persoane care au murit in aceasta dimineata la Rovinari, in propriul apartament. Cei doi erau casatoriti, chiar daca nu aveau acelasi nume de familie, si au murit ca urmare...