- O echipa formata din procurori de la Parchetul General, politisti si specialisti in investigarea incendiilor au demarat, duminica dimineata, cercetarea la fata locului in cazul incendiului de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Ancheta este condusa de procurorul Marius Iacob de la Parchetul…

- Medicul Catalin Danciu, eroul din incendiul de la Secția ATI a spitalului din Piatra Neamț i-a povestit ministrului Sanatații, Nelu Tataru, ce s-a intamplat in salonul in care au murit 10 pacienți, sambata seara. Doctorul a scos pacienții din salonul alaturat celui care ardea, apoi a intrat in flacari.In…

- Spitalul din Piatra Neamț a solicitat un container pentru pacienții care au murit in incendiul de aseara. Morga spitalului era plina inca de dinainte de explozia de la ATI, in urma careia au murit zece oameni, potrivit Digi 24.Incendiul a fost semnalat in jurul orei 19:00, iar cand pompierii au ajuns…

- Șapte dintre cei zece pacienți decedați in urma incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț erau barbați, iar trei erau femei, cu varsta cuprinsa intre 67 și 86 de ani, a anunțat duminica dimineața Unitatea Medicala intr-un comunicat de presa. TEODOSIE pregatește o judecata pamanteasca Potrivit…

- Medicul ranit grav in incendiul care a mistuit Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț a ajuns la Spitalul Floreasca, iar in aceasta dimineața a fost transferat in Belgia, iar ceilalți 6 raniți au fost duși și ei cu ambulanțele la spitalul modular de la Lețcani, a anunțat premierul Ludovic…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamț s-au sesizat din oficiu in cazul incendiului care a izbucnit sambata seara la Secția ATI a Spitalului Județean Piatra-Neamț și au intocmit un dosar in care s-a inceput urmarirea penala in rem pentru ucidere din culpa. Cauza a fost preluata de Secția…

- Reprezentanții ISU Neamț au declarat ca incendiul de la Spitalul Județean Piatra Neamț a fost foarte violent și avut loc o explozie. In incendiul izbucnit in seara aceasta in Secția ATI Covid au murit 10 oameni.”Cauza incendiului trebuie sa o identificam, cu siguranța a fost vorba de o explozie, s-a…