Stiri pe aceeasi tema

Un incendiu a izbucnit, sambata seara, la sediul Arhiepiscopiei Tomisului, fiind afectata masiv mansarda imobilului. Potrivit ultimelor informații oferite chiar de catre Arhiepiscopie, incendiul a pornit la o chilie aflata la mansarda, dar calugarii nu l-au putut stinge.

Precipitatiile abundente inregistrate in noaptea de vineri spre sambata au produs inundatii pe terenul unde este amplasat balciul anual desfasurat in municipiul Husi.

Pompierii si militarii chinezi au fost mobilizati marti pentru a salva vieti omenesti dupa un puternic seism produs luni intr-o regiune muntoasa din sud-vestul tarii, care a facut deja cel putin 65 de victime, informeaza AFP.

Un accident grav s-a produs sambata in județul Constanța. Cel puțin șapte persoane sunt ranite dupa ce doua mașini s-au lovit violent.

Incendiul de la biserica din Constanta a fost cauzat de un scurtcircuit electric, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, care au precizat ca pentru lacasul de cult nu fusese solicitata autorizatia de securitate la incendiu deoarece constructia nu era finalizata.

Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani, disparut miercuri in raul Ialomita, in timp ce incerca sa stranga PET-uri, a fost gasit joi seara, de pompieri, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita.