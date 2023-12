Update incendiu pensiune: A șasea victimă carbonizată a fost scoasă ISU Prahova anunța ca a fost extrasa cea de-a șasea victima carbonizata. Nu se poate preciza daca este adult sau copil. Acțiunea de cautare a celorlalte doua persoane ramase disparuta continua. Anchetatorii au deschis dosar penal pentru trei infracțiuni: ucidere din culpa, vatamare corporala și distrugere din culpa. Conform unor surse, la aceasta ora au loc audieri. Printre persoanele cu care discuta anchetatorii numarandu-se angajați, asociați, și administratorul complexului. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

