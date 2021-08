Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervervina, joi, in jurul orei 15.50, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la ieșirea de pe A10 spre Santimbru, in municipiul Alba Iulia. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii, incendiul se manifesta cu flacara…

- INCENDIU de vegetație, in comuna Hoparta: Pompierii intervin pentru stingerea focului Un incendiu de vegetație a izbucnit in cursul acestei dupa-amiezi, 10 august, in satul Vama Seaca, din comuna Hoparta. Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea acestuia, potrivit primelor…

- Pompierii din Bihor au intervenit luni pe DN 19, la ieșirea din municipiul Oradea, dupa ce dintr-un TIR aflat in mers au cazut 14 butelii cu gaz. Potrivit ISU Bihor, pompierii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca mai multe butelii de gaz au cazut dintr-un TIR, pe șosea,…

- INCENDIU de vegetație uscata la Alba Iulia. Intervin pompierii pentru stingerea focului INCENDIU de vegetație uscarta la Alba Iulia. Intervin pompierii pentru stingerea focului Un incendiu de vegetație a izbucnit luni dupa masa, in jurul orei 16.20, pe raza municipiului Alba Iulia. Detașamentul de Pompieri…

- Un incendiu a izbucnit sambata dupa-amiaza, la mansarda unei cladiri din municipiul Aiud. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine pentru lichidarea unui incendiu in municipiul Aiud, pe strada Stadionului. Arde un spatiu nelocuit, la mansarda, deasupra unei pizzerii. Din primele informații…

- INCENDIU la o hala dezafectata din Alba Iulia: Intervin pompierii cu doua autospeciale pentru stingerea focului INCENDIU la o hala dezafectata din Alba Iulia: Intervin pompierii cu doua autospeciale pentru stingerea focului Un incendiu a avut loc luni, 7 iunie, in jurul orei 12.00, la o hala dezafectata,…

- INCENDIU la Alba Iulia: O anexa gospodareasca cu lemne este cuprinsa de flacari. Intervin pompierii pentru stingerea focului INCENDIU la Alba Iulia: O anexa gospodareasca cu lemne este cuprinsa de flacari. Intervin pompierii pentru stingerea focului Un incendiu a izbucnit vineri seara, in jurul orei…

- Pentru lichidarea flacarilor s-au deplasat pompierii Garzii Potlogi și ai Detașamentului Bolintin, din cadrul ISUJ Giurgiu. Din fericire nu au existat victime.“Echipaje de pompieri intervin in cazul unui incendiu izbucnit la un autoturism pe Autostrada A1, km 48, pe sensul București-Pitesti. Intervin…