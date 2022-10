Stiri pe aceeasi tema

Incendiul care a izbucnit, duminica dupa-amiaza, in comuna Maneciu, sat Maneciu Ungureni, afectand mai multe cladiri, se manifesta in incinta Ocolului Silvic, suprafata afectata fiind de circa 1.000 de metri patrati, potrivit Agerpres.

Suprafata agricola afectata de seceta a ajuns, marti, la 604.832 de hectare, in 37 de judete si Municipiul Bucuresti, arata raportarile si procesele verbale de constatare a pagubelor intocmite de prefecturi, potrivit Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit Agerpres.

Sediul Academiei Romane intra intr-un amplu proces de reabilitare, consolidare și extindere, anunța reprezentanții instituției.

Suprafata terenurilor agricole calamitate de seceta, pentru care s-au intocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, ajunge joi la 329.680 ha, anunta Ministerul Agriculturii.

Suprafata totala afectata de seceta este de 160.670 ha, conform datelor comunicate pana la aceasta data de 24 judete, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Suprafața totala afectata de seceta este de 120.016 ha, fața de cele 116.674 ha anunțate luni, conform datelor Ministerului Agriculturii.

Suprafata de padure afectata de incendiul izbucnit in cursul zilei de joi in Muntii Rodnei este de aproximativ trei hectare, iar pentru localizarea si stingerea incendiului s-a intervenit inclusiv in timpul noptii, potrivit datelor comunicate vineri de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)