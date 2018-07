UPDATE Ierusalim: Esplanada Moscheilor, deschisă după patru ore de acces interzis Israelul a inchis vineri timp de aproximativ patru ore accesul la Esplanada Moscheilor, situata in orasul vechi, in partea de est a Ierusalimului (ocupata si anexata de Israel din 1967), ca urmare a unor ciocniri intre credinciosi palestinieni si fortele de ordine israeliene dupa rugaciune, informeaza AFP.



Accesul la acest sit, unde se afla moscheea Al-Aqsa, al treilea loc sfant al islamului, a fost restabilit in jurul orei locale 18:00 (15:00 GMT).



Potrivit politiei israeliene, confruntarile au izbucnit dupa rugaciunea de vineri cand 'agresori au inceput sa arunce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia israeliana a inchis vineri accesul la Esplanada Moscheilor, situata in orasul vechi, in partea de est a Ierusalimului (ocupata si anexata de Israel din 1967) ca urmare a unor ciocniri intre credinciosi palestinieni si fortele de ordine israeliene dupa rugaciune, informeaza AFP. Autoritatea religioasa…

- Politia israeliana a inchis vineri accesul la Esplanada Moscheilor, situata in orasul vechi, in partea de est a Ierusalimului (ocupata si anexata de Israel din 1967) ca urmare a unor ciocniri intre credinciosi palestinieni si fortele de ordine israeliene dupa rugaciune

- Politia israeliana a inchis vineri accesul la Esplanada Moscheilor, situata in orasul vechi, in partea de est a Ierusalimului (ocupata si anexata de Israel din 1967) ca urmare a unor ciocniri intre credinciosi palestinieni si fortele de ordine israeliene dupa rugaciune, informeaza AFP. …

- Baschetbalistele tricolore au inregistrat o noua victorie in etapa a doua a Campionatului European pentru tineret (U 20 de ani) – Divizia B, care are loc in aceste zile la Oradea, dispunand cu scorul de 76-61 (15-26, 11-10, 32-17, 18-8) de naționala Marii Britanii. Partida a avut doua…

- Ministrul israelian al Securitații Publice și Afacerilor Strategice, Gilad Erdan, i-a ordonat Directorului Administrației Penitenciarelor din Israel, sa nu permita deținuților palestinieni, membrii ai organizației islamiste Hamas din inchisorile israeliene, sa vizioneze Campionatului Mondial de Fotbal,…

- Mii de palestinieni s-au adunat luni dimineata in diferite puncte din apropierea frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, iar grupuri mici dintre ei au incercat sa se apropie periculos de bariera de securitate pazita de armata israeliana.Pe de alta parte, serviciul de securitate intern israelian…

- Israelul acuza Iranul ca a ținut ascuns un program de inarmare nucleara, pe care Teheranul l-a negat intotdeauna. A spus-o premierul Benjamin Netanyahu, un critic inversunat al acordului de dezamare nucleara, semnat in 2015 intre Teheran si marile puteri. Seful guvernului de la Ierusalim spune ca serviciile…