UPDATE. Hala cuprinsa de flacari in Cluj! Pompierii intervin Interventie pentru stingerea unui incendiu la o hala din Piata 1 Mai din municipiul Cluj NapocaUPDATE 11.48Incendiul a fost lichidat, se mai lucreaza in aceste momente pentru inlaturarea efectelor negative ale incendiului si cercetarea cauzei probabile.Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj Napoca intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o hala cu functii mixte, situata in Piata 1 Mai din municipiul Cluj Napoca.La fata locului actioneaza doua autospeciale pent ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

