- Presedintele Klaus Iohannis convoaca joi partidele parlamentare la consultari pentru desemnarea unui alt premier, dupa ce Cabinetul propus de Dacian Ciolos nu a primit votul de incredere al Parlamentului. Discutiile ar urma sa inceapa de la ora 11.00. Guvernul Ciolos nu a obtinut miercuri votul de incredere…

- Premierul Florin Cițu insista ca, deși se schimba structura politica a guvernului prin ruperea coaliției cu USR PLUS, guvernul sau nu trebuie sa mearga in Parlament pentru un nou vot de incredere, ci doar pentru miniștrii inlocuiți. ”Eu nu imi permit sa interpretez constituția, noi o aplicam”, a comentat…

- Curtea Constituționala a stabilit joi ca judecata conflictului constituțional dintre Parlament și Guvern pe tema moțiunii de cenzura sa se desfașoare pe data de 28 septembrie. Astfel, amânarea unei decizii a judecatorilor CCR blocheaza dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR.…