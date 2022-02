UPDATE: ”Guvernul a aprobat un proiect de Ordonanta de Urgenta (…) care vine sa propuna o noua masura de sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru a depasi dificultatile intampinate pentru asigurarea energiei termice in acest sezon de iarna 2021-2022. Este vorba despre faptul ca, in complementar fata de sistemul de compensare care exista si care se desfasoara, tot din bugetul Ministerului Dezvoltarii, se creeaza o noua forma de sprijin pentru unitatile administrativ teritoriale inscrise in acest program de subventionare”, a transmis, luni, ministrul dezvoltarii, Cseke Attila,…