- Guvernul a adoptat astazi, 28 decembrie 2021, Hotararea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Tren metropolitan Gilau – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala…

- Primaria Constanta a atribuit contractul pentru elaborare documentatie tehnico economica aferenta obiectivului de investitii "Perdea Verde" Valoarea totala a achizitiei, fara TVA este de 337.311.32 lei Potrivit www.confidas.ro, compania a incheiat 9 contracte de achizitii publice in valoare totala de…

- Primaria Municipiului Aiud a lansat, recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuție, in cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat stradal in satele aparținatoare ale Municipiului Aiud”. Valoarea totala estimata a contractului este intre 1.915.840 lei,…

- Proiectul TR35 - Drum TransRegio - Centura Metropolitana Cluj se afla in etapa de proiectare Studiu de Fezabilitate. Miercuri, 27 octombrie 2021, au fost depuse la Agentia de Protectie a Mediului Cluj studiile aferente etapei de obtinere a Acordului de Mediu, respectiv: Raport…

- Arena Rapidului va beneficia de un sistem modern de jocuri de lumini, a anunțat, joi, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), care a precizat ca la stadionul din Giulești vor avea loc lucrari suplimentare.Valoarea noilor investitii este de 1,7 milioane de lei."Stadionul…

